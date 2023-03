Siebenjähriger will Bank überfallen: Bruder festgenommen

Garbsen (dpa/lni) –

Ein sieben Jahre alter Junge soll versucht haben, eine Bank zu überfallen. Dafür wurde dessen 16 Jahre alter Bruder am Donnerstag festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll den jüngeren Bruder zu der Tat angestiftet haben. Der 16-Jährige wurde gegen Meldeauflagen auf freien Fuß gesetzt, hieß es. Bei dem versuchten Überfall am 1. März in einer Bank in Garbsen (Region Hannover) wurde niemand verletzt.

Den Angaben nach forderte der Siebenjährige Geld und drohte Gewalt an. Kurze Zeit später verließ der Junge, der eine Mütze mit Rentiergeweih und -nase trug, die Bank wieder. Er ließ aber einen Koffer zurück, der sich letztlich als harmlos herausstellte. Ein elf Jahre alter, dritter Bruder soll den Koffer gekauft haben.

Zur Zeit des versuchten Überfalls befanden sich zwei Menschen in der Bank, die diese daraufhin verließen. Die Filiale wurde anschließend abgeriegelt, bis Spezialkräfte der Polizei eintrafen, die den Koffer untersuchten. Was genau sich in dem Koffer befand, gab die Polizei am Freitag nicht bekannt.

Bei dem versuchten Überfall wurde nichts gestohlen. Den Minderjährigen wird versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Die beiden jüngeren Brüder sind noch nicht strafmündig.

Über den Koffer und Kameraaufnahmen kamen die Ermittler den drei Verdächtigen auf die Spur. Am Donnerstag wurden ihre Zimmer von der Polizei durchsucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zwischenzeitlich galt ein 16 Jahre alter Junge aus Garbsen als vermisst. Die Polizei hatte eine Fahndungsmeldung nach ihm herausgegeben. Am Mittwoch wurde er in Bayern gefunden. Ob es sich dabei um den älteren Bruder von dem Banküberfall handelte, gab die Polizei mit Verweis auf die Minderjährigkeit nicht bekannt.