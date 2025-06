16-Jähriger ohne Führerschein unterwegs – Strafverfahren

Bei einer nächtlichen Kontrolle stellt die Polizei einen Jugendlichen, der ohne Führerschein am Steuer sitzt. (Archivfoto) Marcus Brandt/dpa

Bakum (dpa/lni) –

Ein 16-Jähriger ist bei einer nächtlichen Polizeikontrolle ohne Führerschein am Steuer eines Autos angetroffen worden. Bei der Kontrolle in Bakum (Landkreis Vechta) habe der Jugendliche zunächst falsche Angaben zur Person gemacht, teilte die Polizei mit. Auch das Nummernschild am Auto habe nicht zu dem Fahrzeug gehört. Das Kennzeichen wurde beschlagnahmt, der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.