16-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt auf der A1

Ein Jugendlicher fährt bei einer Kontrolle auf der A1 davon und liefert sich eine Verfolgungsfahrt. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Cloppenburg (dpa/lni) –

Ein 16-jähriger Autofahrer ist mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei auf der A1 geflüchtet. Der Jugendliche habe bei einer Kontrolle zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide einfach Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Mehrere Streifenwagen folgten dem Wagen am frühen Samstagmorgen.

Als der 16-Jährige nach etwa 20 Kilometern Flucht versuchte einen der Polizeiwagen rechts zu überholen, kam es zu einem Zusammenstoß und seine Flucht war beendet. Auf dem Beifahrersitz saß sein 18 Jahre alter Freund. Die am Fluchtwagen angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte eingeleitet. Er wurde laut Polizei an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Streifenwagen wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.