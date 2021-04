16-Jähriger in Flensburg getötet: 19-Jähriger festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa) – Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist bei einer Auseinandersetzung mit jungen Männern in Flensburg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war es am Karfreitag auf der Aussichtsplattform in der Straße Am Schloßwall zu einem Streit zwischen jungen Flensburgern gekommen, bei dem der 16-Jährige schwer verletzt wurde. Der Täter und weitere Beteiligte seien anschließen geflüchtet. Der 16-Jährige sei zunächst noch von Zeugen erstversorgt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er kurze Zeit später gestorben.

Noch in der Nacht wurde laut Polizei ein 19-Jähriger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg prüfe nun, ob ein dringender Tatverdacht bestehe und ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt werde. Die Mordkommission habe noch am frühen Abend die Ermittlungen aufgenommen.

