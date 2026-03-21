16-Jähriger flieht vor Polizei – Verfolgungsjagd auf A7

Flensburg (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 7 ist ein 16-Jähriger vor einer polizeilichen Kontrolle geflüchtet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es am Freitagabend von der Bundesstraße 199 bei Flensburg bis kurz vor der dänischen Grenze zu einer Verfolgungsjagd mit dem Jugendlichen. Der 16-Jährige hatte das Auto demnach zunächst in Leck (Landkreis Nordfriesland) gestohlen. Das Fahrzeug war anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner Fahrweise aufgefallen.

Bei Flensburg konnten die Beamten das Auto verfolgen. Beim Stoppen des Fahrzeugs wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der 16-Jährige rammte zudem ein Wohnmobil. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Die Polizei nahm den 16-Jährigen fest.