16-Jähriger bei Abiparty verprügelt – Polizei ermittelt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Abiparty am Hamburger Elbstrand ist es zu einer Prügelei gekommen – am Ende sollen zehn Jugendliche auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt haben. «Er hat eine Kopfplatzwunde und eine blutige Nase», sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, berichtete der Sprecher weiter. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag in der Nähe des bekannten Findlings «Der Alte Schwede» wurde der Teenager mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus im Stadtteil Altona gebracht.