16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein rammt Hauswand

Wildeshausen (dpa/lni) –

Das Auto gegen eine Hauswand gesetzt, geflüchtet – und dann nicht einmal ein Führerschein: Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche habe mit einem Wagen am Samstagmorgen eine Wand gerammt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 16-Jährige flüchtete von der Unfallstelle, die Polizisten trafen ihn aber an seiner Anschrift an. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.