Geestland (dpa/lni) –

Beim Sturz durch das Oberlicht einer Turnhalle in Geestland (Landkreis Cuxhaven) ist eine Jugendliche schwer verletzt worden. Die 16-Jährige war am Donnerstag auf dem Dach und stürzte aus zunächst unbekannten Gründen rund fünf Meter in die Tiefe, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Freunde der Jugendlichen alarmierten die Einsatzkräfte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Bremen geflogen.