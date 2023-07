16-jährige Radfahrerin von Transporter überrollt

Lindgen (dpa/lni) –

Eine 16 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Lingen im Emsland von einem Transporter erfasst und überrollt worden. Die Jugendliche schwebte nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die 16-Jährige vor einem Jugendzentrum die Straße überqueren wollen. Dabei soll sie den fahrenden Lieferwagen nicht beachtet haben. Das Mädchen wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.