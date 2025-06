16-Jährige liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Heide (dpa/lno) –

Zwei 16-Jährige haben sich im Kreis Dithmarschen in der Nacht eine rund 29 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Polizei war laut eigenen Angaben gegen zwei Uhr zu einem Einbruch in einem Laden in Heide gerufen worden, als die Einsatzkräfte ein verdächtiges Auto in der Nähe des Einsatzortes bemerkten. Als die Fahrzeuginsassen die Streife bemerkten, seien sie mit hoher Geschwindigkeit und waghalsigen Fahrmanövern davongefahren.

Erst in Marne konnten die Flüchtenden durch den gezielten Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und dem Auto der Tatverdächtigen – zwei 16-Jährigen aus dem Kreisgebiet – gestoppt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto in Meldorf in einem Autohaus gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt nun in diesem Zusammenhang wegen diverser begangener Straftaten und sucht Zeugen. Ob die beiden 16-Jährigen auch für den nächtlichen Einbruch in Heide verantwortlich sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.