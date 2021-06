16-Jährige bei Motorradunfall verletzt

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hagen am Teutoburger Wald (dpa/lni) – Eine 16-Jährige ist in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Motorrad verunglückt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche am Montagabend in einer Linkskurve gestürzt und von ihrem Motorrad gefallen. Das Kraftrad fuhr noch einige Meter ohne die Fahrerin weiter. Die 16-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 17-Jähriger, der hinter ihr gefahren war, musste aufgrund des Unfalls stark bremsen und stürzte ebenfalls, blieb jedoch unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-903290/2