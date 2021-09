16.000 Besucher in Hannovers Galerien und Ateliers

Hannover (dpa/lni) – Hannovers Kunstszene hat mit verschiedenen Ausstellungen am Wochenende Tausende Besucher angelockt. An 72 in der Stadt verteilten Orten hatten Galerien, Ateliers und Kunstvereine ihre Türen geöffnet. Interessierte konnten mehr über die Kunstwerke erfahren, und sogar einige von ihnen kaufen. Angefertigt wurden sie meist von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Laut Angaben der Stadt Hannover kamen am Samstag und Sonntag rund 16.000 Besucher. Die Aktion «ZINNOBER» fand in diesem Jahr bereits zum 24. Mal statt.

© dpa-infocom, dpa:210905-99-103465/2