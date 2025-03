154 unerlaubte Einreisen an deutsch-dänischer Grenze

Harrislee (dpa/lno) –

Von Mitte September bis Ende Februar hat die Bundespolizei an der deutsch-dänischen Grenze 154 unerlaubte Einreisen festgestellt. 128 Menschen ohne die nötigen Papiere wurden zurückgewiesen, wie die Bundespolizei mitteilte. Zudem wurden 6 Schleuser festgestellt und 41 Haftbefehle vollstreckt. Ferner wurde den Angaben zufolge eine Person aus dem extremistischen Spektrum festgestellt.

Kontrollen an allen Landgrenzen seit September

Kontrollen an den Binnengrenzen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. Sie können aber bei der EU-Kommission angemeldet und vorübergehend angeordnet werden – beispielsweise um Schleusern das Handwerk zu legen und irreguläre Migration zu begrenzen.

Seit dem 16. September kontrolliert die Bundespolizei auf Anordnung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an den Landgrenzen zu Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es schon seit Mitte Oktober 2023 Kontrollen, an der deutsch-österreichischen Landgrenze wurden sie bereits im Herbst 2015 eingeführt. An den Grenzabschnitten wird zwar nicht jeder einzelne Reisende überprüft. Es muss aber jeder damit rechnen, kontrolliert zu werden.

Bundesweit mehr als 25.000 unerlaubte Einreisen

An allen deutsche Grenzen wurden bis einschließlich 2. März nach früheren Angaben der Bundespolizei 25.826 unerlaubte Einreisen festgestellt. 16.403 Menschen wurden demnach unmittelbar an der Grenze oder im

Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben. 930 Menschen besaßen eine Wiedereinreisesperre für

Deutschland und wurden daher an der Einreise gehindert.

Zudem wurden 613 Schleuser vorläufig festgenommen. Darüber hinaus konnten als Beifang 4.066 offene Haftbefehle vollstreckt sowie

436 Personen aus dem extremistischen sowie dem islamistischen Spektrum festgestellt werden, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Einreisezahlen insgesamt gehen zurück

Die bundesweiten Einreisezahlen gehen zurück: In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurden vorläufigen Zahlen zufolge 9.944 unerlaubte Einreisen registriert, wie die Bundespolizei kürzlich weiter mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 12.904. Im Januar und Februar 2023 wurden 12.955 unerlaubte Einreisen gezählt. Für das Gesamtjahr 2024 gab die Bundespolizei die Zahl der unerlaubten Einreisen mit 83.572 an. 2023 waren es 127.549.