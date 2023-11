150 Liter Rotwein im Gepäck: Martensmann wieder auf Reise

Lübeck/Schwerin (dpa) –

Der Martensmann ist wieder unterwegs. Seine Mission: Ein Fass Rotwein von Lübeck nach Schwerin zu bringen. Mit einer zweispännigen Pferdekutsche und 150 Litern Rotwein im Gepäck hat er sich am Freitag auf den Weg von Lübeck in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Dort wird er am Sonntag erwartet. Zu seinen Ehren findet dort nach Angaben der Stadt Schwerin der «Martensmarkt», ein Fest im mittelalterlichen Stil, statt.

Auf dem Weg durch Mecklenburg-Vorpommern macht er traditionell auch in den Kleinstädten Schönberg und Rehna (beide Kreis Nordwestmecklenburg) Station. Auch dort gibt es schon mal Süßigkeiten für die Kinder und Wein für die Erwachsenen.

Auch in Schwerin haben die Vorbereitungen für den Empfang des Martensmannes längst begonnen. Er wird am Sonntag das Fass mit Lübecker Rotspon an einen Vertreter der Stadt Schwerin überreichen.

Der Brauch des Martensmannes ist Jahrhunderte alt. Vor rund 500 Jahren soll er sich erstmals von Lübeck auf den Weg zum Herzog nach Schwerin gemacht haben – mit Wein als Freundschaftsbeweis an den Landesfürsten und seine Untertanen im Gepäck. Der Brauch erlosch im Jahr 1817 und wurde 1991 auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Björn Engholm (SPD), neu belebt. Seitdem feiert die Landeshauptstadt Schwerin alljährlich den Empfang des Martensmannes mit einem Jahrmarkt. Im Jahr 2020 wurde der Brauch in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.