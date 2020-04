150 Feuerwehrleute löschen Brand auf Bauernhof bei Pinneberg

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand der Lagerhalle bei Pinneberg. Foto: Georg Wendt/dpa

Pinneberg (dpa/lno) – 150 Feuerwehrleute haben den Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) unter Kontrolle gebracht. «Wir haben das Feuer im Griff, aber es ist noch lange nicht aus», sagte ein Sprecher am Freitagabend. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es gegen 18.30 Uhr zu dem Brand in einer Maschinenwerkstatt und einem Stallgebäude.

Die Brandbekämpfung erfolgte ausschließlich von außen über mehrere handgeführte Strahlrohre sowie über eine Drehleiter, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Verletzte gab es nicht, 50 Kühe wurden gerettet. Die Löscharbeiten sollten sich bis in die Nachtstunden hinziehen.