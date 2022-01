Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Diepholz (dpa/lni) – Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Syke im Landkreis Diepholz schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer habe nicht ausweichen können, als der Jugendliche am Samstag die Straße kreuzte, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Leerßer Straße war für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden voll gesperrt.

