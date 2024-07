Ein 15-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Springe (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall in der Region Hannover ist ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er saß auf einem Trecker, der von einem 69 Jahre alten Mann auf der Bundesstraße 217 in Richtung Springe gefahren wurde. Ein Kleintransporter sei ungebremst von hinten auf den Traktor aufgefahren und habe diesen über die Leitplanke geschoben, sagte ein Polizeisprecher. Der verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Treckers verletzte sich nach Polizeiangaben leicht. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen wurde die B217 in dem Bereich zeitweise gesperrt.