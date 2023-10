15-Jähriger: Nachbarn mit Messer lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein 15-Jähriger hat mutmaßlich einen Nachbarn mit einem Messerstich in Delmenhorst lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche flüchtete zunächst, wurde aber später gefasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer, ein 39 Jahre alter Mann, hatte den 15-Jährigen demnach am Donnerstag im Flur eines Mehrfamilienhauses getroffen und sich über dessen Verhalten geärgert. In der Vergangenheit hatte es den Angaben zufolge immer wieder Probleme mit dem Jugendlichen gegeben, weshalb der 39-Jährige ihn ansprach. Es entwickelte sich ein Streit, dann soll der 15-Jährige laut Polizei mit einem Messer zugestochen haben.

Der lebensgefährlich verletzte 39-Jährige wählte den Notruf. Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und kam ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Nach der Operation bestand laut Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Der 15-Jährige floh und wurde am Abend nach einer Fahndung, bei der auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, in einem Schrebergarten festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der Jugendliche sollte am Freitag einem Richter vorgeführt werden.