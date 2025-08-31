15-Jähriger nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Der 15-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Vrees (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Kleinbus ist ein 15-Jähriger in Vrees (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der Jugendliche mit seinem Fahrzeug abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen eines 66-Jährigen. Der Kleinbusfahrer blieb unverletzt. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es.