15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Bremen (dpa/lni) –

Ein 15-Jähriger hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Bremen mit einem entwendeten Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der in einer Jugendgruppe lebende Jugendliche hatte die Schlüssel eines Fahrzeugs der Einrichtung entwendet, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde der Diebstahl des Wagens bemerkt und der Polizei gemeldet. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, der Jugendliche verweigerte sich aber einer Kontrolle und raste weiter.

Als die Polizisten ihn auf einem Feldweg stoppen wollten, fuhr der Jugendliche den Angaben zufolge auf einen Beamten zu, der aus dem Streifenwagen ausgestiegen war. Der Jugendliche fuhr weiter, obwohl der Mann zwei Warnschüsse in die Luft abgab. Die Polizisten nahmen die Verfolgung wieder auf, in einer Kurve verloren sowohl der Jugendliche als auch die Polizisten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Diese kamen von der Fahrbahn ab, der Wagen des Jugendlichen kippte zur Seite. Die Polizisten blieben unverletzt. Der 15-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.