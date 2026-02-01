15-Jähriger landet mit Omas Auto im Graben

Tostedt (dpa/lni) –

Ein 15-Jähriger ist mit dem Auto seiner Großmutter im Landkreis Harburg vor der Polizei geflüchtet und im Graben gelandet. Der Jugendliche hatte sich das Fahrzeug für eine Spritztour mit einem Freund genommen. Die Polizei wollte das Auto in der Nacht zum Samstag in Tostedt kontrollieren. Doch nach dem Einschalten des Anhaltesignals und Blaulicht beschleunigte der junge Fahrer den Wagen auf teils mehr als 90 Kilometern pro Stunde – und das bei vereister Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Der 15-Jährige fuhr dann mit dem Auto auf ein Feld und landete schließlich im Graben. Beim Aufprall verletzten sich beide Fahrzeuginsassen laut Polizei leicht. Gemeinsam mit seinem 16 Jahre alten Beifahrer flüchtete der Jugendliche zu Fuß. Die Beamten schnappten jedoch beide nach kurzer Fahndung. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren gegen den 15-Jährigen ein.