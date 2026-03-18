15-Jähriger flüchtet auf Roller mit Tempo 100 vor Polizei

Nienburg (dpa/lni) –

Nach einer Verfolgungsfahrt in Nienburg hat die Polizei einen 15-Jährigen auf einem Motorroller geschnappt. Der Jugendliche war am Dienstag in der Stadt zeitweise mit Geschwindigkeiten von rund 80 bis 100 Stundenkilometern unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten wollten den Rollerfahrer, der einen Mitfahrer auf dem Sozius hatte, kontrollieren. Der Jugendliche missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und fuhr einfach weiter. Die Besatzung des Funkstreifenwagens versuchte dann mit Blaulicht und Martinshorn, den Rollerfahrer zu stoppen. Dabei kam es laut Polizei zu einem leichten Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen, am Polizeiauto entstand ein geringer Schaden. Der 15-Jährige brauste wieder davon.

Kurz darauf entdeckte die Polizei den Jugendlichen erneut, auch diesmal ignorierte er die Stoppsignale und flüchtete. Die Beamten fanden den abgestellten Motorroller schließlich, ein Zeuge hatte das Abstellen beobachtet. Die Einsatzkräfte schnappten den 15-Jährigen in seiner Wohnung. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Polizei stellte den Motorroller sowie den Führerschein sicher.