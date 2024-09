15-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein 15-Jähriger ist auf einer Geburtstagsfeier in Braunschweig mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Auf der Party am Freitagabend war es aus unbekannten Grund zwischen den jugendlichen Gästen zunächst zu einem Streit und dann zu einem Handgemenge gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 17-Jähriger soll mit einem Messer auf den Oberkörper des 15-Jährigen eingestochen haben.

Das Opfer erlitt dabei Verletzungen an der Lunge und wurde noch am Abend operiert. Mittlerweile ist der 15-Jährige laut Polizei außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter und weitere Beteiligte flüchteten. Nach Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei den 17 Jahre alten Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest.

In der Nacht meldete sich ein weiterer 15-Jähriger. Er gab an, ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen und durch einen Messerstich am Handgelenk verletzt worden zu sein. Alle Beteiligten und Zeugen zeigten sich unkooperativ und weigerten sich laut Polizei, Aussagen zum Tatgeschehen zu machen. Einige der Jugendlichen sowie Zeugen sind den Beamten bereits bekannt. Die Ermittlungen der Polizei wegen versuchten Totschlags dauern an.