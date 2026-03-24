15-Jährige liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Oldenburg (dpa) –

Drei 15-Jährige haben sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im niedersächsischen Oldenburg geliefert. Die Jugendlichen flohen in der Nacht auf Sonntag vor den Beamten, um einer Kontrolle zu entkommen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Zeugen die Jugendlichen gesehen und die Polizei alarmiert.

Eine Streife entdeckte daraufhin das Auto, das mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fuhr. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer mit der Beschleunigung des Fahrzeuges und der Flucht. Während der Verfolgungsfahrt wurde auch eine rote Ampel überfahren. Schließlich verloren die Beamten das Auto aus den Augen.

Im weiteren Verlauf fand die Polizei erst das geparkte Auto und dann zwei 15 Jahre alte Verdächtige. Später ermittelten die Polizisten einen dritten 15-Jährigen. Die Jugendlichen wurden später an ihre Eltern übergeben. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.