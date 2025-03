15-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Fußgängerin wird bei einem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Archivbild) Carsten Rehder/dpa

Bönningstedt (dpa/lno) –

Eine 15 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall im Kreis Pinneberg schwer verletzt worden. Die Jugendliche wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstag in Bönningstedt die Bundesstraße 4 überqueren, die eine 20-Jährige mit ihrem Wagen befuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto der 20-Jährigen und der Fußgängerin. Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.