15-jährige Beifahrerin verhindert schlimmeren Unfall

Osnabrück (dpa/lni) –

Durch beherztes Eingreifen hat eine 15 Jahre alte Beifahrerin einen schlimmeren Verkehrsunfall verhindert. Ihr 56 Jahre alter Vater hatte am Dienstagmittag in Osnabrück aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein verloren, wie die Polizei mitteilte. Die Tochter versuchte daraufhin, den Wagen zu stoppen, der letztlich gegen eine Ampel prallte und danach zum Stehen kam.

Vater und Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige ist den Angaben nach inzwischen wieder bei Bewusstsein. Die Tochter sei mit dem Schrecken davongekommen. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Polizisten und Polizistinnen vor Ort seien sich einig, gewesen, «dass durch das beherzte Eingreifen der Tochter Schlimmeres verhindert werden konnte», wie die Polizei mitteilte.