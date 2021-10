140 neue Corona-Fälle: Inzidenz stagniert

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unverändert. Am Freitag lag die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wie am Vortag bei 27,2. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle von Freitagabend (Stand: 18.37 Uhr) hervor. 140 neue Corona-Ansteckungen wurden gemeldet, vier mehr als am Vortag.

56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen wurden im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit vergangenem Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – mit 1,20 an (Donnerstag: 1,34).

Als genesen gelten inzwischen etwa 74.000 Menschen. Mit dem Tod zweier Menschen stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 1692.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist Neumünster mit 52,6 auf. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Flensburg (14,8).

