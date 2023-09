14 Verletzte bei Unfall: Darunter überwiegend Jugendliche

Witzwort (dpa) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 5 bei Witzwort (Kreis Nordfriesland) sind 14 Menschen leicht verletzt worden, darunter überwiegend Jugendliche einer Fußballmannschaft. Der Fahrer eines Autos wollte am Sonntagmorgen von der B5 nach links auf eine Nebenstraße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kleinbusse, in denen die Fußballmannschaft saß, stießen aufgrund von nebeligen Sichtverhältnissen im Rückstau hinter dem Auto zusammen. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Zuvor hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» darüber berichtet.