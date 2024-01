14-Jähriger nach Streit unter Jugendlichen schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit unter Jugendlichen ist am Dienstagnachmittag auf dem Hamburger Jungfernstieg ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung geraten, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf schlugen und traten mehrere Jugendliche auf einen am Boden liegenden 14-Jährigen ein. Erst als eine Passantin einschritt, flüchteten die Täter in Richtung Ballindamm. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos.

Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur und weitere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den gesuchten Tätern soll es sich um fünf bis sechs männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.