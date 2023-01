14-Jähriger mit Waffenattrappe in Hannover festgenommen

Hannover (dpa/lni) –

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Hannover einen 14-Jährigen festgenommen, der eine Waffenattrappe in der Hand trug. Zivilkräfte entdeckten den Teenager, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Zunächst forderten sie ihn auf, die echt aussehende Attrappe, eine sogenannte Anscheinswaffe, abzulegen. Die Beamten zogen schließlich ihre Waffen und hielten ihn am Boden fest. Erst dann bemerkten sie, dass der 14-Jährige keine echte Waffe bei sich trug. Der Teenager konnte sich nicht ausweisen. Er wurde am Mittwochabend nach Hause zu seiner Mutter gebracht.