14-jähriger Kitesurfer aus Ostsee gerettet

Neustadt in Holstein (dpa/lno) –

Seenotretter haben einen 14 Jahre alten Kitesurfer aus der Lübecker Bucht gerettet. Am Sonntagmittag hatte ein Augenzeuge einen Kite-Schirm auf der Ostsee treiben sehen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Wenig später konnten die Seenotretter von einem Schiff den Jugendlichen im 13 Grad kalten Wasser ausmachen.

Dieser hatte den Angaben nach versucht, seinen Schirm wieder aufzurichten, was ihm jedoch nicht gelang. Der 14-Jährige wurde daraufhin an Bord des Schiffes genommen. Eine Unterkühlung konnte nicht festgestellt werden. Er wurde in Neustadt in Holstein seinem Vater übergeben.