14-Jähriger fährt mit 110 km/h durch Nordenham

Nordenham (dpa/lni) –

Ein 14-Jähriger ist nachts mit Tempo 110 durch Nordenham gerast. Polizisten stoppten den Jugendlichen am Morgen um 2.00 Uhr an einer Stelle, wo 60 Stundenkilometer erlaubt waren, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen dem Jungen aus Elsfleth in der Wesermarsch die Autoschlüssel ab – einen Führerschein hatte er aufgrund seines Alters natürlich auch noch nicht.

Im Anschluss wurde der Junge von seiner erwachsenen Schwester von der Polizeidienststelle in Nordenham abgeholt. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.