14-Jähriger bei Unfall in Leck schwer verletzt

Leck (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein jugendlicher Radfahrer am Dienstag in Leck (Kreis Nordfriesland) schwer verletzt worden. Gegen 7.34 Uhr erfasste das Auto einer 26 Jahre alten Fahrerin den 14-Jährigen beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 199, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche war in derselben Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Er wurde von dem Auto der Frau überrollt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Flensburger Klinikum.