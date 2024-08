14-Jährige stirbt in Salzgitter – Drogenvergiftung?

Salzgitter (dpa/lni) –

Eine 14-Jährige ist am Mittwoch in Salzgitter gestorben. Trotz Reanimation durch alarmierte Rettungskräfte starb sie in einer Wohnung in Salzgitter-Bad, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler schließen den Angaben nach nicht aus, dass sie an einer Drogenvergiftung gestorben ist. Wer die Polizei alarmierte, ist nicht bekannt.

Auch ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler bisher nicht aus. Bei der Wohnung, in der die Einsatzkräfte das Mädchen fanden, handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht um ihren Wohnort. Eine Obduktion des Leichnams sei bereits beantragt worden, finde aber voraussichtlich frühestens am Freitag statt.