14-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß im Kreis Diepholz

Marl (dpa/lni) –

Eine 14-Jährige ist bei einem Frontalzusammenstoß in Marl (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Sie saß in einem Leichtfahrzeug, dessen 16-jährige Fahrerin nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 59-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Die Jugendlichen waren mit dem Leichtfahrzeug in Richtung Bundesstraße 51 unterwegs. Dabei geriet der Wagen nach links auf die Gegenspur, touchierte die Leitplanke und stieß mit dem entgegenkommenden Auto der 59-Jährigen zusammen. Die Jugendlichen waren nach dem Unfall in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die 14-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Warum das Leichtfahrzeug in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die 16-Jährige hat nach Angaben der Polizei einen Mopedführerschein und darf damit das kleine Auto fahren.