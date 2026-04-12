1:4 in Bochum: Braunschweiger Abstiegsangst wächst

Bochum (dpa) –

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die großen Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig weiter verstärkt. Nach nur einem Sieg in den vorangegangenen acht Ligaspielen schlug der VfL den Tabellen-16. mit 4:1 (1:0).

Der Ex-Braunschweiger Gerrit Holtmann brachte die Bochumer in der 13. Minute in Führung. Ein Tor des zweiten ehemaligen Eintracht-Stürmers Philipp Hofmann wurde wegen eines vorangegangenen Foulspiels wieder aberkannt (30.).

Die Treffer von Koji Miyoshi (45.+5), Farid Alfa-Ruprecht (68.) und Hofmann per Foulelfmeter (90.+5) zählten danach aber. Der 33-jährige Hofmann war an allen Toren als Vorbereiter oder Vollstrecker beteiligt. Die Bochumer befreiten sich dadurch selbst aus der Abstiegszone. Denn der Braunschweiger Anschlusstreffer zum 1:3 durch Lino Tempelmann (84.) fiel zu spät.

Ex-Braunschweiger Holtmann überragt

Braunschweig begann sehr mutig und hatte bereits nach 21 Sekunden die erste Torchance. Nach dem 0:1 fehlte aber in vielen Bereichen die Zweitliga-Tauglichkeit. Vorne blieb es ungefährlich. Hinten verteidigte die Eintracht grob nachlässig.

Zwar traf Jovan Mijatovic in der 38. Minute per Freistoß nur den Pfosten. Ansonsten hatte aber fast nur noch Bochum Chancen für noch mehr Treffer. Allein der überragende Holtmann lief noch zweimal frei auf das Braunschweiger Tor zu (50./53.), ehe er kurz darauf verletzt ausgewechselt werden musste (55.).