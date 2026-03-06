14 Einbrüche in Hamburg: Mutmaßliche Einbrecher verhaftet

Die Ermittlungen laufen weiter: Sind die Verdächtigen für 14 Einbrüche verantwortlich? (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei des vierfachen Einbruchs beschuldigte Tatverdächtige könnten nach neuen Erkenntnissen der Polizei auch für zehn weitere Einbrüche in Hamburg verantwortlich sein.

Die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer wurden bereits Mitte Januar von Beamten und Beamtinnen der speziellen Einbruchskriminalität im Stadtteil Wilhelmsburg verhaftet, wie die Polizei mitteilte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde mutmaßliches Diebesgut sowie Aufbruchswerkzeug sichergestellt.

Durch neue Erkenntnisse wird nun davon ausgegangen, dass die Männer für zehn weitere Einbrüche verantwortlich sein dürften. Die Ermittlungen dauern an.