13,5 Millionen für Wohnung in Harvestehude – Markt stabil

13,5 Millionen Euro für eine Eigentumswohnung: Das ist der höchste Gesamtpreis, der für eine Eigentumswohnung in Hamburger Stadtteil Harvestehude im ersten Halbjahr 2025 erzielt wurde. Der höchste Preis, der für eine Eigentumswohnung in Hamburg bezahlt wurde, liegt bei 27.615 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnung liegt in der Hafencity.

Das geht aus einer Analyse des Luxusimmobilienmaklers Dahler hervor, der das Transaktionsgeschehen in den Stadtteilen Alster-Ost, Alster-West/Eppendorf, Alstertal/Walddörfer, Eimsbüttel/Altona/St. Pauli, Elbvororte, Hafencity, Niendorf-Schnelsen und Rahlstedt unter die Lupe genommen hat. Die meisten Transaktionen wurden in diesem Segment im Teilmarkt Alster-Ost registriert (46), gefolgt von Alster-West (36) und Eimsbüttel (34).

Mehr Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft

Im Premiumeigentumswohnungssegment stieg die Zahl der Transaktionen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorhalbjahr an und befand sich damit auf Vorjahresniveau. Im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser wurde zwar nicht das Ergebnis vom zweiten Halbjahr 2024 erreicht, dennoch gab es mehr Kauffälle als im ersten Halbjahr 2024, hieß es.

«Der Hamburger Premiumwohnimmobilienmarkt zeigt sich trotz der anhaltend schlechten ökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen relativ stabil, obwohl das Transaktionsniveau nach wie vor unter den Werten des Jahres 2021 lag», sagte Geschäftsführer Björn Dahler.

151 Premiumwohnungen in Hamburg verkauft

Im ersten Halbjahr 2025 wurden in den untersuchten Teilmärkten 151 Premiumwohnungen in Hamburg verkauft (+6,3 Prozent zu 2. Halbjahr 2024), womit ein Gesamtumsatz von etwa 214,9 Millionen Euro erzielt wurde (+7,5 Prozent zu 2. Halbjahr 2024).

Im Premiumsegment des Marktes für Ein- und Zweifamilienhäuser zeigte sich etwas weniger Bewegung im Vergleich zum Vorhalbjahr: So wurden im ersten Halbjahr 2025 in Hamburg 172 Immobilien in diesem Segment verkauft, während es im Vorhalbjahr noch 198 waren.

Der höchste Verkaufspreis im Premiumsegment des Marktes für Ein- und Zweifamilienhäuser wurde mit 9,7 Millionen Euro in Eppendorf verzeichnet. Hier fanden die meisten Verkäufe in den Elbvororten statt (74), das Alstertal (49) und Alster-Ost (16) folgen auf den Plätzen zwei und drei.