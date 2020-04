131 neue Corona-Infizierte in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Donnerstag um 131 auf 4195 gestiegen. Die Zahl der Toten habe sich nach Zählung des Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Zeitraum um 4 auf 84 erhöht, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Laut Institut für Rechtsmedizin konnte bisher nur bei 70 verstorbenen Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt werden. Das RKI zählt hingegen alle Fälle, bei denen mit dem Virus infizierte Menschen starben.

Laut RKI können rund 2300 positiv getestete Hamburger inzwischen als genesen betrachtet werden. «Die Gesundheitsbehörde geht demnach von noch rund 1900 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern aus», hieß es. Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben derzeit 252 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen blieb unverändert bei 80.