130 Feuerwehrleute löschen Brand in Flüchtlingsunterkunft

Högersdorf (dpa/lno) – Ein als Flüchtlingsunterkunft genutztes Haus in Högersdorf im Kreis Segeberg ist in der Nacht abgebrannt. Die elf Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, vier von ihnen wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr war mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. «Das war für unsere Verhältnisse ein sehr großes Feuer», sagte der Einsatzleiter. Nach ersten Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar.

