13 Verletzte bei Unfall auf B502 bei Lutterbek

Lutterbek (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf ein Stauende sind auf der B502 zwischen Lutterbek und Barsbek im Kreis Plön 13 Menschen verletzt worden. Zunächst sei der Polizei am Mittag ein liegengebliebenes Fahrzeug gemeldet worden, hieß es. Während die Beamten die Gefahrenstelle absicherten, habe es einen Auffahrunfall am Stauende gegeben.

In den Unfall waren den Angaben zufolge vier Autos verwickelt. 13 Menschen wurden verletzt, neun von ihnen in Krankenhäuser gebracht. Die B502 war bis in den Nachmittag hinein gesperrt.