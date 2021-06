Blaulicht und LED-Laufschrift «Unfall» an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Bad Oldesloe (dpa/lno) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe sind am Samstag 13 Menschen leicht verletzt worden. An dem Auffahrunfall auf der linken Fahrspur waren insgesamt fünf Autos beteiligt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Zu der Karambolage kam es aus bislang unbekannter Ursache gegen 11.27 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld in Fahrtrichtung Norden.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-61716/2