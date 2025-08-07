13-Jähriger vermisst – Suche im Hamburger Stadtpark

Bis in die Nacht wurde nach dem Jugendlichen im Stadtparksee gesucht. Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine große Suchaktion nach einem 13 Jahre alten vermissten Jungen im Hamburger Stadtpark wird heute nach einer nächtlichen Pause wieder aufgenommen. Der Junge ist am Mittwochabend von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Er sei am Stadtparksee baden gewesen, Kleidung und persönliche Gegenstände des Jungen waren am Ufer des Sees entdeckt worden. Ein großes Aufgebot Hamburger Rettungskräfte war bereits gestern Nacht im Einsatz.