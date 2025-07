13-Jähriger tot in Teich gefunden

Syke (dpa/lni) –

Ein 13-Jähriger ist in einem Teich in Syke im Landkreis Diepholz tot gefunden worden. Seine Familie habe ihn am Nachmittag als vermisst gemeldet, teilte die Polizei am Abend mit. Polizei und Rettungskräfte hätten umgehend mit der Suche begonnen – unter anderem mit Fährtenspürhunden. Im Mühlenteich in Syke-Barrien wurde die Leiche des Jungen dann entdeckt. Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden.