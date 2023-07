Hameln (dpa/lni) –

Ein 13-Jähriger ist auf einem Vordach in Hameln durch eine Plastikglasscheibe gebrochen und fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde dabei am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge war den Angaben nach auf ein Vordach im Bereich des Hefehof-Quartiers geklettert. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.