15-jähriger Junge in Bremen in See ertrunken

Bremen (dpa/lni) – Ein 15-jähriger Junge ist in Bremen am Achterdieksee gestorben. Er sei am Montag im Wasser untergegangen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Junge sei dann zwar aus dem See herausgeholt worden, konnte aber von den Einsatzkräften nicht mehr reanimiert werden.

Viele Schaulustige waren den Angaben einer Sprecherin der Polizeipressestelle vom Dienstagmorgen zufolge vor Ort gewesen und hatten den Vorfall beobachtet. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

