13-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Flensburg (dpa) –

Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen in Flensburg mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge ist am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr ersten Ermittlungen zufolge von mindestens einem 43-Jährigen und einem 17-Jährigen angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt der 13-Jährige mehrere Stichverletzungen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten später aber festgenommen werden. Beide waren ebenfalls verletzt und wurden medizinisch versorgt.

Die Beteiligten kannten sich demnach. Es habe eine Vorgeschichte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts wurden aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.