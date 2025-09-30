13-Jährige nach E-Scooter-Unfall gestorben

Seelze (dpa/lni) –

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist zwei Wochen nach einem Unfall mit einem E-Scooter in Seelze (Region Hannover) gestorben. Trotz ärztlicher Behandlung sei sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die Jugendliche war vor zwei Wochen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Die 13-Jährige war nach damaligen Angaben der Polizei auf einem E-Scooter unterwegs. Sie soll bei Rot die Bundesstraße 441 überquert haben und von dem Auto einer 60-Jährigen erfasst worden sein.