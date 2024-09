1,29 Millionen Menschen übernachten in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein haben im Juli dieses Jahres fast genauso viele Gäste übernachtet wie vor einem Jahr. So sind 1,288 Millionen Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen des nördlichsten Bundeslandes angekommen, wie das Statistikamt Nord mitteilte.

Die Zahlen liegen etwa 0,3 Prozent unter denen des Vorjahresmonats. Gleichzeitig wurden 1,4 Prozent weniger Übernachtungen gebucht als im Juli 2023. Im Vergleich zum Juni 2024 sind die Zahlen dagegen – wie üblich – deutlich gestiegen. Der Juli gilt in Schleswig-Holstein als tourismusstärkster Monat des Jahres. Die Bettenauslastung lag bei 57 Prozent.

Ein Blick auf die ersten sieben Monate des Jahres zeigt ebenfalls, dass die Zahlen nur leicht schwanken. So sei die Gästeanzahl gegenüber dem Vorjahreszeitraum gleichgeblieben, und die Zahl der Übernachtungen habe sich in dieser Zeitspanne um 0,6 Prozent verringert.

Für die Statistik wurden die Angaben von 3.240 geöffneten Be­herbergungsstätten mit 245.995 angebotenen Gästebetten sowie 272 geöffneten Camping­plätzen ausgewertet. Am liebsten reisen die Gäste der Auswertung zufolge an die Küsten des Landes.