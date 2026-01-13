129 Menschen in Hamburg warten auf eine Spenderniere

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg warten derzeit 161 Menschen auf ein oder mehrere Spenderorgane. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in ihrer Jahresbilanz für 2025 mit. 129 Hamburgerinnen und Hamburger warten demnach auf eine Spenderniere.

42 Menschen in Hamburg haben nach Angaben der DSO im vergangenen Jahr Organe gespendet. 2024 waren es 50, im Jahr davor 48 Organspender. Jeder von ihnen spendet im Bundesdurchschnitt etwa drei Organe.

Organspende auf höchstem Stand seit 2012

Bundesweit waren es nach Zahlen der DSO 985 Spenderinnen und Spender im vergangenen Jahr. Das seien 32 mehr als im Jahr 2024 und entspreche im Bundesdurchschnitt 11,8 Organspenderinnen und Organspendern pro eine Million Einwohner (Hamburg: 22,5). Mit dieser Steigerung um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreiche die Organspende in Deutschland den höchsten Stand seit dem Jahr 2012.

«Dass wir 2025 so viele Organspenderinnen und Organspender verzeichnen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, ist ein wichtiges und ermutigendes Signal», sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. Gleichzeitig reiche dieses Niveau noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. Der Mangel an Spenderorganen bestehe weiterhin.

Bundesweit habe damit 3.150 schwer kranken Patientinnen und Patienten durch ein oder mehrere Organe eine bessere Lebensqualität oder ein Weiterleben ermöglicht werden können, erklärte die DSO. Dazu zählten 1.495 Nieren, 823 Lebern, 315 Herzen, 308 Lungen, 76 Bauchspeicheldrüsen sowie drei Därme. Gleichzeitig warteten Ende des vergangenen Jahres weiterhin 8.199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan.